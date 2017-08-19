Спецсоветник Трампа по законодательству заявил о намерении подать в отставку

Спецсоветник президента США Дональда Трампа по вопросам законодательного регулирования, бизнесмен Карл Айкан заявил о своем намерении подать в отставку. Об этом говорится в письме, опубликованном в твиттере инвестора.

1/2 Today, with President Trumpâs blessing, I ceased to act as special advisor to the President on issues relating to regulatory reform. — Carl Icahn (@Carl_C_Icahn) August 18, 2017

«Я никогда не искал выгоды или какой-то пользы для компании, к которой я причастен и лишь выражал мнения, которые, по-моему, могли бы быть полезны для перерабатывающей отрасли в целом. Как бы то ни было, я принял решение прекратить наше сотрудничество, поскольку я не хочу партийных споров о моей роли, которые могут омрачить вашу администрацию или важную работу миссис Рао», — пишет Айкан.

Инвестор объяснил свое решение покинуть пост тем, что в последнее время он получил запросы с просьбой прокомментировать, не пересекается ли его деятельность в Белом доме с обязанностями назначенной официальным руководителем управления по вопросам информации и регулированию Наоми Рао.

Автор письма также отметил, что не имел формального поста в администрации президента и «не играл роли в выработке политической стратегии».

Накануне президент США Дональд Трамп уволил советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона.

«Глава аппарата Белого дома Джон Келли и Стив Бэннон пришли к решению, что это будет последним [рабочим днем] Стива. Мы благодарны за его работу и желаем ему всего лучшего», — сказала она.

Как ранее писала газета New York Times, увольнение советника связано с интервью, которое тот дал 16 августа изданию American Prospect. В нем Бэннон заявил, что военного решения вопроса Северной Кореи не существует, и раскритиковал коллег из администрации президента.