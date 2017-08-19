СМИ сообщили об убийстве объявленных в розыск подозреваемых в теракте в Барселоне

Испанская полиция признала убийство всех четырех причастных к теракту в Барселоне боевиков, находившихся в розыске после теракта на улице Рамбла в Барселоне, пишет испанское издание El Pais.

По данным издания, речь идет о четырех марокканцах в возрасте от 17 до 22 лет. Среди них: Мусса Укабир (именно он, по данным полиции, находился за рулем машины, которая выехала на тротуар и начала давить людей, — ред.), Саид Ааллаа, Юнес Абуяакуб и Мохамед Хичами.

Ранее полиция Каталонии объявила розыск четырех марокканцев, подозреваемых в причастности к терактам в Барселоне и Камбрильсе, в том числе предполагаемого водителя фургона Муссу Укабир.

La policÃ­a peina Catalunya en busca de cuatro fugitivos relacionados con los atentados https://t.co/XiYHJvipQU pic.twitter.com/6oBLbCAYsj — La Vanguardia (@LaVanguardia) August 18, 2017

Правоохранительные органы также сообщали о задержании четверых подозреваемых, в том числе Дриссе Укабире, который добровольно обратился в полицию с заявлением о пропаже паспорта. Всего в организации терактов, как ранее сообщали в полиции, участвовали 12 человек.

17 августа фургон наехал на толпу пешеходов на туристической улице Рамбла в центре Барселоны. В результате атаки погибли 13 человек и более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяли на себя боевики «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).

Позднее еще пять человек пытались сбить пешеходов в Камбрильсе. Они были застрелены полицией.