Число пострадавших от нападения с ножом в финском Турку выросло до десяти человек

Число пострадавших при нападении неизвестного с ножом в центре финского города Турку увеличилось до десяти человек, все они были госпитализированы. Об этом сообщает YLE news со ссылкой на директора местной больницы Лину Сеталу.

Как уточняет издание, трое пострадавших находятся в критическом состоянии в реанимации.

Ранее сообщалось, что в результате нападения неизвестного в финском городе Турку погибли два человека. При этом восемь человек получили ранения.

В пятницу в центре города Турку в Финляндии мужчина напал с ножом на прохожих на улице. Полиция задержала нападавшего — при задержании он оказал сопротивление — ему выстрелили в ногу. Полиция продолжает поиски предполагаемых сообщников нападавшего.

Власти Финляндии заявили, что не расценивают случившееся как теракт.