СК спустя год после взлома Telegram соратника Навального начал проверку

Следственный комитет (СК) начал проверку взлома Telegram-аккаунта директора НКО «Образ будущего» Олега Козловского, произошедшего еще весной 2016 года (Козловский тогда работал в штабе политика Алексея Навального, — ред.). Об этом говорится в представленном в суде рапорте СК, рассказал РБК адвокат международной правозащитной группы «Агора» Ильнур Шарапов, представляющий интересы Козловского.

Как отмечает РБК, в рапорте СК за подписью следователя Ведерникова говорится, что ведомство обнаружило в материалах проверки данные, «указывающие на возможные признаки преступления, предусмотренного ч.I ст. 138 УК РФ (Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений)» и полагает необходимым провести проверку.

Также из представленных суду материалов следует, что еще в июле 2016 года заместитель руководителя Измайловского следственного отдела Гаяр Абдюханов давал подчиненным поручение «провести ряд проверочных действий». Однако они так и не выполнили поручения. В частности, как отмечает РБК, следователи не проверили IP-адрес взломщика и не опросили сотрудников МТС.

«Есть основания, как я полагаю, для служебной проверки в отношении следователя, который больше года не предпринимал по делу проверочных мероприятий», — заключил адвокат Ильнур Шарапов.

Ранее Измайловская межрайонная прокуратура Москвы обязала местный отдел Следственного комитета проверить взлом аккаунта в мессенджере Telegram оппозиционного активиста Олега Козловского.

Напомним, в апреле прошлого года стало известно о взломеTelegram сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова и директора НКО «Образ будущего» Олега Козловского.

Их аккаунты взломали при помощи специального клиента для программистов под Linux и временного отключения приема смс. Вход совершался в обоих случаях с IP-адреса, зарегистрированного в Нью-Йорке. Албуров и Козловский также были абонентами МТС.