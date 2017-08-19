В Сиднее автомобиль наехал на толпу возле торгового центра

Автомобиль наехал на толпу возле торгового центра Chatswood Mall в Сиднее. В результате пострадали семь человек. Об этом сообщает ABC Australia.

Как отмечает издание, сотрудники медицинской службы оказывают помощь пострадавшим, среди которых есть ребенок. Одна из пострадавших госпитализирована с серьезными травмами.

Отмечается, что полиция квалифицировала случившееся как несчастный случай. По мнению правоохранителей, у мужчины, находившегося за рулем, проблемы со здоровьем. Водитель автомобиля находится на месте происшествия и оказывает содействие полиции.