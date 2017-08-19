Новая газета

NASA сообщило о приближении к Земле крупнейшего в истории астероида

Общество

NASA сообщило о приближении к Земле крупнейшего за всю историю наблюдений астероида Florence. По данным агентства, 1 сентября он пройдет на расстоянии семи миллионов километров от Земли. Об этом говорится на сайте NASA.

Специалисты центра отмечают, что хотя такое расстояние считается относительно близким, астероид не несет никакой угрозы для Земли.

Согласно измерениям с космического телескопа «Спитцер», диаметр астероида составляет 4,4 километра.

Теги:
земля, космос, nasa
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