NASA сообщило о приближении к Земле крупнейшего в истории астероида

NASA сообщило о приближении к Земле крупнейшего за всю историю наблюдений астероида Florence. По данным агентства, 1 сентября он пройдет на расстоянии семи миллионов километров от Земли. Об этом говорится на сайте NASA.

Специалисты центра отмечают, что хотя такое расстояние считается относительно близким, астероид не несет никакой угрозы для Земли.

A large asteroid will pass Earth safely on Sept. 1 at about 18 times the distance between the Earth and the Moon: https://t.co/rOn5It1v2J pic.twitter.com/0TkCxhMFau — NASA (@NASA) August 19, 2017

Согласно измерениям с космического телескопа «Спитцер», диаметр астероида составляет 4,4 километра.