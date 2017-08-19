В Сургуте неизвестный с ножом ранил восемь человек и был застрелен полицией

В Сургуте неизвестный напал с ножом на прохожих, в результате пострадали восемь человек. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В сообщении СК отмечается, что пострадавшие после нападения доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести. Прибывшие на место происшествия полицейские убили нападавшего.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства инцидента, а также мотивы и личность нападавшего. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).