Новая газета

Полиция признала нападение в финском Турку терактом

Общество

Финские полицейские расследуют нападение с ножом в центре финского города Турку по статьям терроризм и предумышленное убийство. Об этом сообщается в твиттере полиции Финляндии.

Полицейские установили личность нападавшего, им оказался 18-летний марокканец.

Также в полиции сообщили, что среди жертв нападения (в результате инцидента погибли два человека, — ред.) — только граждане Финляндии. При этом среди пострадавших есть один гражданин Италии и два Шведа.

Всего в результате нападения были госпитализированы восемь человек. По данным финского издания YLE news, трое пострадавших находятся в критическом состоянии в реанимации.

Ранее, в пятницу, в центре города Турку в Финляндии мужчина напал с ножом на прохожих на улице. Полиция задержала нападавшего — при задержании он оказал сопротивление — ему выстрелили в ногу. Полиция продолжает поиски предполагаемых сообщников преступника.

Теги:
нападение, теракт , финляндия
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