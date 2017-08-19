Полиция признала нападение в финском Турку терактом

Финские полицейские расследуют нападение с ножом в центре финского города Турку по статьям терроризм и предумышленное убийство. Об этом сообщается в твиттере полиции Финляндии.

Due to info received during the night, the Turku stabbings are now investigated as murders w/ terrorist intent (2) and their attempts (8). — Keskusrikospoliisi (@krp_poliisi) August 19, 2017

Полицейские установили личность нападавшего, им оказался 18-летний марокканец.

Также в полиции сообщили, что среди жертв нападения (в результате инцидента погибли два человека, — ред.) — только граждане Финляндии. При этом среди пострадавших есть один гражданин Италии и два Шведа.

Всего в результате нападения были госпитализированы восемь человек. По данным финского издания YLE news, трое пострадавших находятся в критическом состоянии в реанимации.

Ранее, в пятницу, в центре города Турку в Финляндии мужчина напал с ножом на прохожих на улице. Полиция задержала нападавшего — при задержании он оказал сопротивление — ему выстрелили в ногу. Полиция продолжает поиски предполагаемых сообщников преступника.