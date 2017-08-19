В Судаке объявили режим ЧС из-за паводков

Фото: пресс-служба МЧС

Власти крымского города Судак объявила в городе режим чрезвычайной ситуации из-за схода селевого потока после мощного ливня. Об этом говорится на сайте администрации городского округа Судак.

Ливни подтопили 41 дом в Судаке, где проживают около 200 человек, в том числе 38 детей. Главное управление МЧС по республике Крым ведет работы по откачке воды из жилых домов. Тем временем, спасатели эвакуировали уже 76 человек, в том числе 23 ребенка.

Как ранее сообщало главное управление МЧС по республике Крым, ливни подтопили 41 дом в Судаке, где проживают 201 человек, в том числе 38 детей.