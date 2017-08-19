Бастрыкин взял дело о нападении с ножом в Сургуте под личный контроль

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела о нападении мужчины с ножом на прохожих в Сургуте под личный контроль, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В СК также сообщают, что правоохранительные органы Сургута предварительно установили личность нападавшего. Им оказался местный житель 1994 года рождения. Следователи собираются проверить информацию о его возможных психических отклонениях.

Ранее в субботу в Сургуте неизвестный напал с ножом на прохожих, в результате пострадали восемь человек. Пострадавшие были доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести. Прибывшие на место случившегося полицейские убили преступника.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).