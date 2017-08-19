Член СПЧ Чечни: подписавшие письмо о пытках на имя генпрокурора Чайки не знали, что подписывают
Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова заявила, что жители поселка Красная Турбина, написавшие генпрокурору России Юрию Чайке письмо о пытках, «понятия не имели, под каким документом ставят подписи». Об этом правозащитница рассказала РИА Новости.
О том, что громкая история с избиением жителей поселка Красная Турбина за их обращение к генпрокурору, будет развиваться именно по такому сценарию, предполагала «Новая газета». Заявление официальной правозащитницы вписывается в общую логику: в пятницу в Грозном уже прошла так называемая «акция покаяния» подписантов обращения к Чайке. Их собрали в отделении полиции и вывезли на автобусе к мемориальному комплексу имени Ахмат-хаджи Кадырова. На акции они должны были скандировать: «Нас ввели в заблуждение!»
По словам Хеды Саратовой, подписанты обращения, доставленные для беседы в РОВД, рассказали ей, что их якобы никто не ознакомил с текстом обращения.
«Я вышла на связь с начальником отдела полиции Магомедом Магомадовым, который сообщил, что для беседы в РОВД доставлены родственники обвиняемых, а также несколько подписантов обращения. Я попросила их дождаться моего приезда, что и было сделано. У меня состоялась встреча с Салманом Тарамовым и Магомедом Тазбиевым (отец и дядя жителей поселка, зедаржанных по обвинению в попытке уехать в Сирию. Именно справедливого разбирательства дела Тарамова и Тазбиева потребовали в письме к Чайке 162 подписавшихся — Ред.) Они сказали мне, что никого никто не пытал и никаких недозволенных методов в отношении них не было», — заявила Саратова.
Саратова сообщила о 60 подписантах, приехавших в правозащитный центр для беседы, в ходе которой «выяснилось, что практически все авторы письма понятия не имели, о чем идет речь в подписанном ими документе». «Узнав об этом, они решили обратиться к правозащитникам, чтобы мы помогли им реабилитироваться в глазах общественности и не понести наказание за подписание провокационного письма», — пояснила член СПЧ при Кадырове.
По словам Саратовой, «каждый сидевший в зале может подтвердить, что это (обращение жителей поселка Красная Турбина к генпрокурору Юрию Чайке, — ред.) абсолютная ложь , как и то, что якобы жителей поселка в принудительном порядке доставили в Грозный».
Правозащитница добавила, что по ее приглашению во встрече приняли участие глава Старопромысловского района Зелимхан Истамулов, начальник РОВД района Магомед Магомадов и председатель Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Тимур Алиев.
«Хочу заверить, что беседа прошла абсолютно в спокойной обстановке. У жителей поселка были вопросы к приглашенным, мы обстоятельно побеседовали. Никакого давления на них не было и быть не могло», — заявила правозащитница.
Напомним, ранее «Новая газета» рассказала о том, как 162 жителя поселка Красная Турбина письменно обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой обеспечить законное рассмотрение уголовного дела в отношении двух молодых людей — Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которых обвиняют в желании уехать в Сирию. Как утверждается в письме, показания у молодых людей получали под пытками.
Вскоре после публикации инциаторов письма — родственников обвиняемых — вывезли в Старопромысловское РОВД и избили.
К вечеру 17 августа стало известно: подсудимые молодые люди полностью признали свою вину.