Член СПЧ Чечни: подписавшие письмо о пытках на имя генпрокурора Чайки не знали, что подписывают

Хеда Саратова. Фото: Магомед Туаев, для «Кавказского узла»

Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова заявила, что жители поселка Красная Турбина, написавшие генпрокурору России Юрию Чайке письмо о пытках, «понятия не имели, под каким документом ставят подписи». Об этом правозащитница рассказала РИА Новости.

О том, что громкая история с избиением жителей поселка Красная Турбина за их обращение к генпрокурору, будет развиваться именно по такому сценарию, предполагала «Новая газета». Заявление официальной правозащитницы вписывается в общую логику: в пятницу в Грозном уже прошла так называемая «акция покаяния» подписантов обращения к Чайке. Их собрали в отделении полиции и вывезли на автобусе к мемориальному комплексу имени Ахмат-хаджи Кадырова. На акции они должны были скандировать: «Нас ввели в заблуждение!»

По словам Хеды Саратовой, подписанты обращения, доставленные для беседы в РОВД, рассказали ей, что их якобы никто не ознакомил с текстом обращения.

«Я вышла на связь с начальником отдела полиции Магомедом Магомадовым, который сообщил, что для беседы в РОВД доставлены родственники обвиняемых, а также несколько подписантов обращения. Я попросила их дождаться моего приезда, что и было сделано. У меня состоялась встреча с Салманом Тарамовым и Магомедом Тазбиевым (отец и дядя жителей поселка, зедаржанных по обвинению в попытке уехать в Сирию. Именно справедливого разбирательства дела Тарамова и Тазбиева потребовали в письме к Чайке 162 подписавшихся — Ред.) Они сказали мне, что никого никто не пытал и никаких недозволенных методов в отношении них не было», — заявила Саратова.

Саратова сообщила о 60 подписантах, приехавших в правозащитный центр для беседы, в ходе которой «выяснилось, что практически все авторы письма понятия не имели, о чем идет речь в подписанном ими документе». «Узнав об этом, они решили обратиться к правозащитникам, чтобы мы помогли им реабилитироваться в глазах общественности и не понести наказание за подписание провокационного письма», — пояснила член СПЧ при Кадырове.

По словам Саратовой, «каждый сидевший в зале может подтвердить, что это (обращение жителей поселка Красная Турбина к генпрокурору Юрию Чайке, — ред.) абсолютная ложь , как и то, что якобы жителей поселка в принудительном порядке доставили в Грозный».

Правозащитница добавила, что по ее приглашению во встрече приняли участие глава Старопромысловского района Зелимхан Истамулов, начальник РОВД района Магомед Магомадов и председатель Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Тимур Алиев.

«Хочу заверить, что беседа прошла абсолютно в спокойной обстановке. У жителей поселка были вопросы к приглашенным, мы обстоятельно побеседовали. Никакого давления на них не было и быть не могло», — заявила правозащитница.

Напомним, ранее «Новая газета» рассказала о том, как 162 жителя поселка Красная Турбина письменно обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой обеспечить законное рассмотрение уголовного дела в отношении двух молодых людей — Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которых обвиняют в желании уехать в Сирию. Как утверждается в письме, показания у молодых людей получали под пытками.

Вскоре после публикации инциаторов письма — родственников обвиняемых — вывезли в Старопромысловское РОВД и избили.

К вечеру 17 августа стало известно: подсудимые молодые люди полностью признали свою вину.