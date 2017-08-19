ИГ взяло ответственность за теракт в испанском Камбрильсе

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в испанском городе Камбрильсе. Об этом со ссылкой на близкое к ИГ информационное агентство Amaq сообщает SITE Intelligence Group, занимающаяся мониторингом деятельности террористов.

Напомним, 17 августа в центре Барселоны грузовик наехал на толпу людей. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, более сотни пострадали.

Через несколько часов после теракта в Барселоне полиция Каталонии сообщила, что предотвратила еще один теракт, уже в городе Камбрильсе. Как сообщали СМИ, полицейские застрелили пятерых подозреваемых террористов, четверо были убиты на месте, в машине, на которой давили людей, пятый умер позднее от ран.