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Ранивший ножом 7 человек в Сургуте действовал от имени запрещенного ИГ

ИГ взяло ответственность за теракт в испанском Камбрильсе

Общество

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в испанском городе Камбрильсе. Об этом со ссылкой на близкое к ИГ информационное агентство Amaq сообщает SITE Intelligence Group, занимающаяся мониторингом деятельности террористов.

Напомним, 17 августа в центре Барселоны грузовик наехал на толпу людей. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, более сотни пострадали. 

Через несколько часов после теракта в Барселоне полиция Каталонии сообщила, что предотвратила еще один теракт, уже в городе Камбрильсе. Как сообщали СМИ, полицейские застрелили пятерых подозреваемых террористов, четверо были убиты на месте, в машине, на которой давили людей, пятый умер позднее от ран.

Теги:
испания, терроризм
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