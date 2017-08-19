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Ранивший ножом 7 человек в Сургуте действовал от имени запрещенного ИГ

В Финляндии задержали четверых подозреваемых по делу о теракте в Турку

Общество

Полиция Финляндии задержала еще четырех подозреваемых в причастности к совершению теракта в Турку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции.

Как данным агентства, они являются гражданами Марокко. 

Кроме того, Финляндия объявила в международный розыск еще одного подозреваемого в связях с террористом, совершившим атаку, сообщается в твиттере полиции.

Ранее в пятницу в центре города Турку мужчина напал с ножом на прохожих на улице. В результате атаки погибли два человека. При задержании нападавший был ранен выстрелом в ногу. Полицейские установили личность нападавшего, им оказался 18-летний марокканец.

Теги:
теракт , нападение, финляндия
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