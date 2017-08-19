В Финляндии задержали четверых подозреваемых по делу о теракте в Турку

Полиция Финляндии задержала еще четырех подозреваемых в причастности к совершению теракта в Турку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции.

Как данным агентства, они являются гражданами Марокко.

Кроме того, Финляндия объявила в международный розыск еще одного подозреваемого в связях с террористом, совершившим атаку, сообщается в твиттере полиции.

Ранее в пятницу в центре города Турку мужчина напал с ножом на прохожих на улице. В результате атаки погибли два человека. При задержании нападавший был ранен выстрелом в ногу. Полицейские установили личность нападавшего, им оказался 18-летний марокканец.