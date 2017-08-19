Путин поручил сократить число проверок предпринимателей

Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений о мерах по снижению административной нагрузки на предпринимателей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручения предусматривают «ограничение количества внеплановых проверок, проводимых каждым органом контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Ежегодно их количество не должно превышать 30% от плановых проверок. Исключением являются внеплановые проверки, инициированные в связи с причинением вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде или возникновением чрезвычайных ситуаций.

Согласно документу, следственные органы при этом не должны применять меры, которые приведут к приостановке деятельности предприятия, «включая необоснованное изъятие жестких дисков с рабочих компьютеров и серверов, принадлежащих предпринимателям".

Кроме того, Путин поручил правительству и Верховному суда проработать вопрос о недопущении продления срока содержания под стражей предпринимателей, если по их делам не ведутся активные следственные действия.

Генпрокуратура, Следственный комитет, ФСБ и МВД должны обеспечить контроль за соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, которое запрещает заключать под стражу лиц, подозреваемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Им также поручено усилить процессуальный контроль за законностью возбуждения и расследования уголовных дел в отношении предпринимателей.