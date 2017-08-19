ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Сургуте

Ответственность за нападение на прохожих в Сургуте взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Об этом сообщает SITE Intelligence Group.

Мужчина в маске напал с ножом на прохожих в Сургуте утром 19 августа. Его застрелили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции после предупредительных выстрелов.

Правоохранительные органы Сургута предварительно установили личность нападавшего. Им оказался местный житель 1994 года рождения.

Ранее МВД заявляло, что не рассматривает версию теракта как основную. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование дела взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В результате атаки пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. РЕН ТВ опубликовал список пострадавших. По данным телеканала, были ранены Леонид Б. (40 лет), Раиса Р. (77 лет), Валерий Б. (46 лет), Денис Г. (27 лет), Сафура А. (57 лет), Дамир И. (59 лет). Личность еще одного пострадавшего пока не установлена.

В связи с произошедшим мэр Сургута Вадим Шувалов записал видеообращение к жителям города. Он призвал горожан «не поддаваться панике и не делать скоропалительных выводов».