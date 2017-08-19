Новая газета

Красный Крест подсчитал число погибших в Донбассе мирных жителей

Общество

С начала боевых действий в Донбассе погибли более 2700 гражданских лиц. Об этом сообщает Международный комитет Красного Креста на Украине.

«Более 500 тысяч детей живут на территориях, затронутых конфликтом», — говорится в сообщении, опубликованном организацией в твиттере.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, опубликованным весной, всего за три года войны в Донбассе погибли почти 10 тысяч человек, включая участников боевых действий.

Теги:
украина, донбасс
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