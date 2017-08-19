Красный Крест подсчитал число погибших в Донбассе мирных жителей

С начала боевых действий в Донбассе погибли более 2700 гражданских лиц. Об этом сообщает Международный комитет Красного Креста на Украине.

Over 2,700 civilians have been killed in the armed conflict in eastern #Ukraine. Civilians are #NotATarget pic.twitter.com/bE6GEG1yVw — ICRC Ukraine (@ICRC_ua) August 19, 2017

«Более 500 тысяч детей живут на территориях, затронутых конфликтом», — говорится в сообщении, опубликованном организацией в твиттере.

Over 500,000 children live in conflict-affected areas in eastern #Ukraine. Children are not #NotATarget pic.twitter.com/r406oVzGnF — ICRC Ukraine (@ICRC_ua) August 19, 2017

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, опубликованным весной, всего за три года войны в Донбассе погибли почти 10 тысяч человек, включая участников боевых действий.