Актрису Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище

Актрису Веру Глаголеву после церемонии прощания похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Попрощаться с Глаголевой пришли актеры Александр Балуев, Вера Васильева, Валерий Гаркалин, Лариса Лужина, Татьяна Друбич, режиссер Алексей Учитель, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Иосиф Кобзон, певец Александр Буйнов, режиссер Юлий Гусман и многие другие.

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Вера Глаголева умерла 16 августа в Германии после продолжительной болезни. Она снялась почти в 50 фильмах, включая: «Не стреляйте в белых лебедей», «Бедная Саша», «Выйти замуж за капитана», «Воскресный папа» и «Сошедшие с небес» и «Женщин обижать не рекомендуется».