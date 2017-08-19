Москвичам пообещали скидки в кафе и ресторанах по карте «Тройка»

Владельцы проездной карты «Тройка» получат по ней скидку в кафе и ресторанах Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов на форуме «Территория смыслов на Клязьме», передает агентство Москва.

«Карта «Тройка» «будет через некоторое время подключена к программе городской лояльности — скидки в кафе, ресторанах и так далее», — сказал он.

Тем не менее Ликсутов не уточнил, когда данная функция будет доступна. Также пока не известен размер скидок.

Глава московского дептранса добавил, что число выданных карт «Тройка» уже достигло 10,5 миллионов.

«Что еще важно для Москвы — мы начали экономить на разовых билетах почти 1,5–2 млрд рублей в год», — отметил Ликсутов.

Карта «Тройка» — это пополняемая карта для оплаты проезда в московском транспорте.