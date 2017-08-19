Власти сообщили о состоянии пострадавших при нападении в Сургуте

Один из пострадавших после нападения вооруженного ножом мужчины в Сургуте находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

«Один в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь врачи борются специальными методами. Три пациента в тяжелом, остальные — в состоянии средней тяжести. Еще один из пострадавших уже дома», — сказала она.

Утром 19 августа мужчина в маске напал с ножом на прохожих в Сургуте . Его застрелили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции после предупредительных выстрелов.

Правоохранительные органы Сургута предварительно установили личность нападавшего. Им оказался местный житель 1994 года рождения. Проверяется информация о возможном наличии у него психических отклонений.

В МВД заявили, что не считает версию теракта основной. Тем не менее запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.

В результате атаки пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. РЕН ТВ опубликовал список пострадавших. По данным телеканала, были ранены Леонид Б. (40 лет), Раиса Р. (77 лет), Валерий Б. (46 лет), Денис Г. (27 лет), Сафура А. (57 лет), Дамир И. (59 лет). Имя еще одного пострадавшего не называлось.