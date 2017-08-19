Новая газета

В Индии при сходе поезда с рельсов погибли более 20 человек

Общество

На севере Индии при сходе поезда с рельсов погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает India Today.

Еще 50 человек были госпитализированы. Власти страны пообещали выплатить по $50 тысяч пострадавшим.

Катастрофа произошла в окрестностях города Музаффарнагар. В результате с путей сошло 14 вагонов поезда.

Теги:
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