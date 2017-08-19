В Индии при сходе поезда с рельсов погибли более 20 человек
На севере Индии при сходе поезда с рельсов погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает India Today.
Еще 50 человек были госпитализированы. Власти страны пообещали выплатить по $50 тысяч пострадавшим.
23 killed, 400 injured in Muzaffarnagar #UtkalExpressDerailment, confirms Uttar Pradesh Police. (ANI) pic.twitter.com/xg1ZhOnGLt— Kalinga TV (@Kalingatv24x7) August 19, 2017
Катастрофа произошла в окрестностях города Музаффарнагар. В результате с путей сошло 14 вагонов поезда.