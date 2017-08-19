Сход селей уничтожил 80 гектаров виноградников «Массандры»

Сошедший селевой поток в Крыму уничтожил по меньшей мере 80 гектаров виноградников винзавода «Массандра». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

«Большие площади занесены илом и грязью, некоторые посадки полностью уничтожены — колья и шпалеры унесены в русла рек, виноградники выкорчеваны», — говорится в сообщении.

Сообщается, что больше всего пострадали посадки сортов вина шардоне, кокур, чауш магарачский, мускат янтарный. Общая площадь виноградников «Массандры» составляет порядка 4 тысяч гектаров.

Ранее власти крымского города Судак объявили режим чрезвычайной ситуации из-за схода селевого потока после мощного ливня.

Ливни подтопили 41 дом в Судаке, где проживают около 200 человек, в том числе 38 детей.