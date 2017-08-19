El Español: целью террористов в Каталонии был собор Саграда Фамилия

Группа террористов, совершившая нападения на пешеходов в Каталонии, планировала устроить взрыв в храме Саграда Фамилия в Барселоне. Об этом сообщает сайт El Español.

По данным издания, преступники собирались сначала сбить прохожих, а затем взорвать три фургона — в Саграда Фамилии, на Рамбле и, предположительно, в портовой зоне.

Как утверждает El Español, из-за взрыва в доме в Альканаре, где производилась взрывчатка, террористам пришлось изменить план.

Напомним, 17 августа в центре Барселоны грузовик наехал на толпу людей. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, более сотни пострадали.

Через несколько часов после этого полиция Каталонии сообщила о предотвращении еще один теракт, уже в городе Камбрильсе. Как сообщали СМИ, полицейские застрелили пятерых подозреваемых террористов, четверо были убиты на месте, пятый скончался позднее от ран.