Ростехнадзор одобрил взрывные работы на руднике «Мир»

На шахте «Мир», где до сих пор идут поиски пропавших после аварии восьмерых шахтеров, проведут ряд узконаправленных взрывов. Об этом сообщается на сайте компании «Алроса».

«По итогам совещания принято решение провести ряд узконаправленных взрывов для расширения прорана между карьером и шахтой. Осуществлены расчеты, позволяющие гарантировать безопасность взрывных работ для жизни находящихся под землей горняков. Ростехнадзор выдал разрешение на проведение операции», — говорится в сообщении.

В экстренном совещании по проведению поисково-спасательной операции на шахте принимали участие представители МЧС, Ростехнадзора, Сибирского отделения Российской академии Наук, МВД, ФСБ и института Якутнипроалмаз.

Компания отмечает, что объем воды в карьере 20 августа превысил 12,5 тысяч кубометров. Ее одномоментный прорыв в шахту угрожает жизни спасателей, которые занимается поиском пропавших шахтеров. Кроме того, на шахте может выйти из строя энергоснабжение, вентиляция и освещение, что приведет к окончанию спасательных работ.

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Напомним, алмазный рудник в городе Мирный республики Якутия затопило 4 августа из-за прорыва воды. На момент аварии в шахте находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность в тот же день. 5 августа самостоятельно вышел на связь со спасателями один из заблокированных под землей горняков Алишер Мирзаев.

После аварии на руднике, принадлежащем компании «Алроса», Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщалось на сайте ведомства, дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ.

Следователи уже допросили сотрудников предприятия, которые в день аварии работали на руднике, а также изъяли документы, связанные с проведением подземных работ.

На данный момент спасатели подняли на поверхность 143 горняков, в шахте остаются еще как минимум восемь рабочих.

Рудник «Мир» обеспечивает около 9% всей добычи алмазов компании «Алроса». В прошлом году на нем было добыто 3,19 млн карат.