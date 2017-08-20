Чемпион мира по пауэрлифтингу погиб в результате драки в Хабаровске

В Хабаровске в результате драки возле кафе погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Фото: Андрей Драчев/ Facebook

«Около 7 часов утра 20 августа 2017 года на улице возле кафе, расположенного в центре Хабаровска, произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе которой мужчина (1992 г.р.) нанес несколько ударов мужчине (1985 г.р.). От полученных травм потерпевший скончался в больнице», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый в совершении преступления скрылся, ведется его розыск.

Следственный комитет имени погибшего спортсмена не называет, однако местные СМИ, так же как и РБК, сообщают, что речь идет именно об Андрее Драчеве.