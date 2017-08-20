В Санкт-Петербурге автомобиль сбил четырех пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

«19 августа около 21:30 у дома 6 на Промышленной улице водитель автомобиля "Фольксваген Поло" по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов», — говорится в сообщении.

В результате инцидента погибла женщина, еще три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Водитель задержан.

Накануне в австралийском Сиднее автомобиль наехал на толпу возле торгового центра. Полиция квалифицировала случившееся как несчастный случай.