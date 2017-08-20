Из-за ливней в Красноярске объявили режим ЧС

Администрация Красноярска ввела режим чрезвычайной ситуации из-за сильного дождя в городе. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«В связи с выпадением большого количества осадков и возможной угрозой жизни горожан с 12 часов 20 августа в Красноярске введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Ливень начался ночью 20 августа. По информации гидрометцентра с 4 до 11 часов утра в городе выпало 44 миллиметров осадков, еще 14 миллиметров ожидается в течение суток. При этом месячная норма осадков — 68 миллиметров.

Отмечается, что в нескольких районах города начались перебои с электричеством. Без света оказались более 80 домов. В 85 домах подтопило кровлю и подвалы. Кроме того, из-за дождя подтопило 43 участка городских дорог.

«Ливень затопил проезжую часть улиц Шумяцкого, Авиаторов, Воронова. Движение двадцати автобусных маршрутов по ним прекращено. Часть автобусных маршрутов с проспекта Свободный были перенаправлены через улицу Ладо Кецховели. Кроме того, из-за осадков полностью прекращено движение троллейбусов и трамваев», — добавили в администрации.

Ранее власти крымского города Судак объявили режим чрезвычайной ситуации из-за схода селевого потока после мощного ливня. Ливни подтопили 41 дом в Судаке, где проживают около 200 человек, в том числе 38 детей.