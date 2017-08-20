В организации теракта в Барселоне заподозрили имама из соседнего города

Имам мечети в городе Риполь мог принимать участие в организации теракта в Барселоне 17 августа. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на источники в полиции.

Священнослужитель Абдельбаки ас-Сатти, в том числе, преподавал детям марокканский диалект арабского языка, так как был родом из Марокко. В его мечеть в Риполе также в основном приходили уроженцы Марокко. При этом радикальных идей в его проповедей не замечали. Предположительно, останки ас-Сатти были обнаружены после взрыва в доме в Альканаре, где террористы изготавливали взрывчатку.

Полиция провела обыск в квартире имама после теракта в Барселоне, но доказательств его причастности к нему не нашла.

По данным издания, за два месяца до атак в Каталонии ас-Сатти уехал из города, предположительно, в Бельгию или в Марокко.

В то же время источники газеты заявили, что он уехал в испанский город Альканаре, где вместе с другими членами террористической ячейки готовился к атаке.

Напомним, 17 августа в центре Барселоны грузовик наехал на толпу людей. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, более сотни пострадали.

Через несколько часов после этого полиция Каталонии сообщила о предотвращении еще одного теракта, уже в городе Камбрильсе. Как сообщали СМИ, полицейские застрелили пятерых подозреваемых террористов, четверо были убиты на месте, пятый скончался позднее от ран.

Как утверждает издание El Español, изначально террористы планировали устроить взрыв в храме Саграда Фамилия в Барселоне. Однако из-за взрыва в доме в Альканаре, где производилась взрывчатка, террористам пришлось изменить план.