В Белгородской области возбудили дело в связи с убийством семьи предпринимателей

Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства в городе Валуйки семьи из трех человек, занимавшихся строительным бизнесом. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

«Вечером 18 августа 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение жительницы города Валуйки о том, что семья ее знакомых не выходит на связь и не появилась на работе. После прибытия к месту жительства в доме обнаружены тела хозяев, 55-летних отца и матери и их 29-летнего сына», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По предварительным данным, семья вела строительный бизнес, продавала стройматериалы и товары для дома. Как рассказали в пресс-службе СК Интерфаксу, погибшие были законопослушными и замкнутыми. По данным РЕН ТВ, мотивами преступления могли быть ограбление или передел рынка.