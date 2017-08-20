Суд отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму

Арбитражный суд Москвы отказался арестовать четыре газотурбинные установки по иску Siemens. Об этом сообщает Интерфакс.

Компания требовала наложения ареста на четыре турбины, перемещенные в Крым, и установления запрета на совершение действий по монтажу газотурбинных установок.

Рассмотрение иска Siemens против структур «Ростеха», которые доставили турбины на полуостров несмотря на санкционные ограничения назначено на 18 сентября.

Ранее Siemens обвинила российских партнеров в том, что четыре турбины, предназначенные для Тамани, поставили в Крым в нарушение европейских санкций. В ответ на эти действия немецкий концерн приостановил поставку генерирующего оборудования российским компаниям, а также обратился в суд.

В связи со скандалом Европейский союз внес в обновленный санкционный список три физических лица и три компании из России. В список попали ОАО «Технопромэкспорт», ООО «Технопромэкспорт» и «Интеравтоматика» – партнеры Siemens в России.

Ограничительные меры также коснулись замглавы Минэнерго Андрея Черезова, главу отдела министерства Евгения Грабчака и руководителя «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилка.