Кириенко напомнил Татарстану об отсутствии договоров в основе российской государственности

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко прокомментировал договор о разграничении полномочий с Татарстаном. передает Интерфакс.

«Сейчас не по договорному типу строится государственность», — сказал он.

При этом Кириенко не стал отвечать на вопрос, есть ли опасения возникновения конфликтов в связи с отсутствием договора.

«Не нужно возвращаться, дергать эту тему», — добавил он.

По словам Кириенко, все нормы договора «уже имплементированы в действующеезаконодательство», а само соглашение истекло.

В июле депутаты Государственного совета Татарстана обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить договор о разграничении полномочий между федеральным центром и властями региона. .

В документе говорилось, что договор «стал важным фактором сохранения политической, межнациональной и межконфессиональной стабильности» и «находит поддержку абсолютного большинства жителей республики».

Ранее РБК со ссылкой на федерального чиновника и собеседника близкого к Кремлю сообщил, что администрация президента России не планирует продлевать договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном.

В публикации говорилось, что власти Татарстана не согласны с позицией Кремля и хотят, чтобы документ в том или ином виде сохранился. Однако понимая, что федеральный центр не готов на это, «пытаются выторговать для себя преференции».

Напомним, договор о разграничении полномочий между федеральным центром и властями Татарстана был утвержден 24 июля 2007 года сроком на десять лет. По словам спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, договор истекает 11 августа 2017 года, поскольку именно в этот день десять лет назад он вступил в силу.