Новая газета

При обстреле международной выставки в Дамаске погибли четыре человека

Общество

Четыре человека погибли в результате минометного обстрела, который террористы открыли по международной выставке в Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силах безопасности страны.

По данным агентства, обстрел вели из пригорода Дамаска Восточная Гута.

Международная промышленная выставка в Дамаске проходит в этом году впервые после шестилетнего перерыва. В ней принимают участие 43 государства, в том числе Россия, Белоруссия и Армения. В мероприятии также участвуют компании из Греции, Бельгии, Франции, Голландии и Италии.

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