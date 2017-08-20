В Кремле заявили об отсутствии планов отправить Тулеева в отставку
Администрация президента не планирует сменять губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на первого заместителя главы АП Сергея Кириенко.
«Все нормально. У него тяжёлая была операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию. Это — один из авторитетных российских губернаторов», — сказал он.
Напомним, губернатор Кузбасса Аман Тулеев ушел в отпуск в конце мая, 19 июня он был продлен на «неопределенный срок». Сообщалось, что губернатора, перенесшего операцию в Германии, на носилках доставили в аэропорт Кемеровской области, а оттуда в одну из столичных больниц.
В СМИ также появилась информация, что Тулеев намерен уйти в отставку. В администрации Кемеровской области эту информацию опровергли.
12 августа Тулеев вернулся в Кемерово из Москвы, где проходил реабилитацию.
73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область с 1 июля 1997 года и является одним из рекордсменов по продолжительности губернаторского срока.