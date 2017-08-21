СМИ: Центробанк предоставил «ФК Открытие» беззалоговый кредит

Центробанк выдал банку «ФК Открытие» беззалоговый кредит, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух источников. Сколько именно денег банк получил от регулятора, а также условия выданного кредита не раскрываются.

«Регулятор, вероятно, учел всю серьезность ситуации с “Открытием” — потому и предоставил кредит. Как правило, банки занимают у ЦБ под залог активов»,— отметил топ-менеджер банка из топ-10. В «Открытии» не ответили на вопросы газеты об условиях сделки.

Беззалоговые кредиты появились в 2008 году как попытка ЦБ поддержать банки в разгар кризиса, отмечает газета. Летом 2014 года регулятор «подготовил почву» для возвращения такого типа кредитования.

С 2014 года условия получения беззалогового кредита включали в себя: заключение соглашения с ЦБ, соответствие требованиям по рейтингам и раскрытию нормативов. Кредитное учреждение также не должно иметь перед Центробанком непогашенных долгов и обязано разрешить ему списывать деньги со своего корсчета в уплату ссуды.

Никто подобных ссуд пока не брал, отмечают «Ведомости».

Ранее ЦБ сообщил, что в июле отток клиентских средств из банка «Открытие» составил около 360 млрд рублей, из них 100 млрд рублей — средства госкомпаний и 36 млрд рублей — средства физлиц.

На прошлой неделе УК «Альфа-Капитал» разослала клиентам письмо, в котором предупреждала о проблемах в четырех частных российских банках, среди которых было и «Открытие». Позднее компания отозвала это письмо, назвав его личным мнением одного из своих сотрудников.