10 моряков пропали без вести после столкновения эсминца «Джон С. Маккейн» с танкером

Десять моряков пропали без вести и пятеро пострадали в результате столкновения американского эсминца «Джон С. Маккейн» с нефтяным танкером Alnic MC у берегов Сингапура, говорится в сообщении Седьмого флота ВМС США.

Никто из членов экипажа танкера не пострадал, заявили в морской и портовой администрации Сингапура (MPA). По данным портала vesselfinder.com, судно Alnic MC перевозит химические и нефтепродукты под флагом Либерии.

Эсминец «Джон С. Маккейн» направлен в сингапурский порт. Поисково-спасательную операцию проводят местные патрульные корабли, вертолеты и силы береговой охраны.

Столкновение произошло в 06:24 по местному времени (00:24 мск) при заходе военного корабля в порт Сингапура.

Эсминец «Джон С. Маккейн» был спущен на воду в 1999 году. Он назван в честь отца и деда сенатора Джона Маккейна, американских адмиралов Джона С. Маккейна-старшего и Джона С. Маккейна-младшего.

Сенатор Джон Маккейн написал в твиттере, что вместе с женой молится за экипаж американского судна и благодарит поисково-спасательные экипажи за работу.

Президент США Дональд Трамп назвал инцидент «очень плохим» и также выразил поддержку американским морякам.