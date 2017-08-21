«Дождь» узнал о решении Кремля поднять явку на выборах через сервис для знакомств Mamba

Кремль решил привлечь сайт знакомств Mamba для повышения явки на губернаторских выборах, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По их словам, выпущена специальная версия приложения «Вместе на выборы». Она повторяет интерфейс Mamba, но вместо обычных знакомств предлагает найти пару для участия в голосовании 10 сентября.

При совпадении положительных ответов у парня и девушки пользователь получает сообщение: «Похоже, мы понравились друг другу. Мы можем вместе пойти на выборы 10 сентября». После этого пользователи получают возможность переписываться.

Гендиректор Mamba Андрей Бронецкий заявил «Дождю», что выпустить новое предложение им «посоветовали». На уточняющие вопросы Бронецкий отвечать отказался.

По словам источника в президентской администрации, если приложение зарекомендует себя на выборах в 2017 году, то его могут использовать для повышения явки и на президентских выборах в марте 2018 года.

Два других собеседника, близких к Кремлю, сообщили, что подобное приложение — часть инициатив по повышению явки на региональных и президентских выборах.

Ранее в Кремле заявляли о желании добиться высокой явки на выборах президента, отмечает телеканал. По словам источников, близких к администрации президента, там хотели бы, чтобы в 2018 году за Владимира Путина проголосовало рекордное количество избирателей.