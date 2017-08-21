ЦБ отозвал лицензию у банка «Северо-восточный альянс»

Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Северо-восточный альянс», сообщается на сайте регулятора.

Такое решение было принято в связи с неспособностью банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. В Центробанке заявили, что бизнес-модель банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников.

«Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема “неработающих” активов»,— отметили в ЦБ.

Регулятор неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования. В настоящее время в банке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

«Северо-восточный альянс» не является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 августа 2017 года финансовая организация занимала 250 место в банковской системе России.