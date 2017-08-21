ФАС пояснила причину высоких цен на роуминг внутри России

Операторы «большой четверки» завышают тарифы в роуминге из-за необоснованно дорогих счетов, которые выставляют друг другу за обслуживание чужих клиентов. Об этом говорится в определениях Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о назначении дел в отношении МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2, сообщает газета «Ведомости».

В ФАС пояснили, что если в каком-то регионе России у оператора нет собственной сети, его абоненты подключаются к сети другого и переходят на национальный роуминг. За обслуживание таких клиентов операторы выставляют друг другу счета. По данным службы, тарифы, по которым они высчитываются, в тысячи раз больше, чем обычные. Так, у Tele2 ставка превышена в 5 280 раз, у «Мегафона» — в 3 000 раз, у «Билайна» — в 1 970 раз, у МТС — в 22 раза.

В ведомстве отметили, что операторы никак не объяснили такое завышение цен при взаиморасчетах. Операторам предложено до 18 сентября представить соответствующие обоснования.

В июле 2017 года ФАС объявила, что внутрироссийский роуминг должен быть отменен, поскольку операторы необоснованно взимают за него плату с абонентов. Ведомство потребовало представить новые тарифы к августу.

Никто из операторов не выполнил требование ФАС. «Мегафон» назвал требование невыполнимым и направил исковое заявление в суд.

Позже ФАС разрешила одному из операторов отложить исполнение предупреждения по отмене национального роуминга до 15 декабря. При этом в ФАС не уточнили, о каком операторе идет речь. «Коммерсантъ» сообщал, что об отсрочке просили в МТС.