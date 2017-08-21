«Коммерсант» узнал о планах по продаже части парка «Лосиный Остров» за 30 млрд рублей

Подведомственная Минобороны компания «Гарнизон» планирует выставить на продажу участок размером 159 гектаров на северо-востоке Москвы за 30 миллиардов рублей. Треть территории участка входит в природоохранную зону национального парка «Лосиный Остров». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на двух девелоперов, знакомых с проектом оферты и чиновника из мэрии Москвы.

Как отмечает издание, 40 гектаров территории на улице Вешних Вод занимает особо охраняемая природная территория «Лосиного Острова», где, согласно Земельному кодексу, запрещается строительство, не связанное с функционированием самого парка. Однако, по словам партнера адвокатского бюро А2 Михаила Кюрджева, межевание границ парка еще не завершено.

Собеседники «Коммерсанта» также отмечают, что помимо национального парка на территории располагается около 110 строений, среди которых — здание Арсенала XIX века.

По информации источников издания, стартовая цена участка на улице Вешних Вод может составить около 30 млрд рублей. При этом партнер Colliers International Владимир Сергунин называет сумму в 16–24 млрд рублей, еще 170–180 млрд рублей, по его мнению, придется вложить в развитие.