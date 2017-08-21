Полиция установила личность наехавшего на пешеходов в Барселоне водителя

Полиция установила личность водителя фургона, сбившего пешеходов в центре Барселоны. Им оказался 22-летний уроженец Марокко Юнес Абуяакуб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства Каталонии.

Как отмечает агентство, водитель фургона — единственный из 12 подозреваемых в совершении теракта, до сих пор находящийся на свободе. По данным BBC, поиски Абуяакуба ведутся по всей Европе.

Напомним, 17 августа в центре Барселоны грузовик наехал на толпу людей. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, более сотни пострадали.

Через несколько часов после этого полиция Каталонии сообщила о предотвращении еще одного теракта, уже в городе Камбрильсе. Как сообщали СМИ, полицейские застрелили пятерых подозреваемых террористов, четверо были убиты на месте, пятый скончался позднее от ран.

Как утверждает издание El Español, изначально террористы планировали устроить взрыв в храме Саграда Фамилия в Барселоне. Однако из-за взрыва в доме в Альканаре, где производилась взрывчатка, террористам пришлось изменить план.

Правоохранительные органы ранее сообщали о задержании четверых подозреваемых в совершении терактов в Испании, в том числе Дриссе Укабире, который добровольно обратился в полицию с заявлением о пропаже паспорта. Всего в организации терактов, по данным правоохранителей, участвовали 12 человек.