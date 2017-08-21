США перестанут выдавать неиммиграционные визы в регионах России

Посольство США в России приостановит выдачу неиммиграционных виз по всей России с 23 августа. С 1 сентября выдача виз возобновится, но все собеседования будут проходить только в американском посольстве в Москве. Об этом сообщается на сайте американской дипмиссии.

Такое решение принято «в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в России», говорится в сообщении.

«Изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз», — сообщает посольство США.

Кроме того, посольство США перестанет принимать заявления на получение виз от граждан Белоруссии в России.

«Мы рекомендуем гражданам Белоруссии обратиться для прохождения собеседований для получения неиммиграционных виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе», — уточняют в дипмиссии.

В американском посольстве добавили, что органичения в выдаче виз будут действовать до тех пор, пока Россия не отменит лимит численности сотрудников дипломатической миссии США.

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Напомним, 28 июля МИД России объявил об ответных мерах на новые санкции США против России. В частности, было заявлено, что с 1 августа российская сторона приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

Такое заявление МИД сделал после того, как в США анонсировали о введении новых санкционных мер против России. Отметим, что президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России 2 августа. Помимо санкций в отношении России, Ирана и КНДР, документ лишает президента США права самостоятельно снимать санкции без одобрения Конгресса.

Максим Прошкин