Завезенные вместе с саженцами к Олимпиаде в Сочи бабочки уничтожили самшитовые леса на юге России

Реликтовые самшитовые леса погибли в Краснодарском крае и Адыгее из-за бабочки огневки, которую завезли с растениями, купленными в 2012 году к Олимпиаде в Сочи. Об этом пишет «Коммерсант».
Уничтожение самшитовых лесов началось при строительстве дороги на Красную поляну, тогда были вырублены более 23 га самшита колхидского. Позднее, в 2012 году, ущерб природе попытались компенсировать и высадили на территории олимпийской деревни в Сочи саженцы шарообразного самшита вечнозеленого из итальянского питомника. Тогда же сотрудник местного нацпарка при осмотре закупленных саженцев обнаружила гусениц самшитовой огневки.
«В 2006 году огневка попала в Германию из Китая и за несколько лет разлетелась по всей Европе. А ее гусеницы при этом уничтожали декоративный самшит, популярный в ландшафтном дизайне. Но на юге России, где сохранились естественные самшитники, ее никогда раньше не встречали», — отмечает издание.
Несмотря на это, саженцв все-таки высадили в природу, обработав инсектицидом.
Спустя год жители Сочи, Геленджика, Новороссийска, Краснодара и Грозного заметили, что в парках и скверах массово засыхает самшит. Кроме того, специалисты Рослесозащиты фиксировали погрызы и дехромацию листьев, места окукливания, а также самих личинок.
Летом 2014 года вымерли деревья Хостинской тисо-самшитовой рощи, однако на этом этапе, пишет «Коммерсант», огневку еще можно было остановить, обработав пестицидами.
«Но самшит растет преимущественно в ООПТ либо рядом с водой. И это оказалось ключевым фактором в его печальной судьбе. В данном случае природоохранное законодательство помешало сохранению природы. Нужно было принимать экстраординарные меры, а ведомства просто перекладывали ответственность друг на друга», — пояснил газете директор регионального отделения WWF России «Российский Кавказ» Валерий Шмунк.
Выходом из ситуации могло стать только введение в регионе режима ЧС, что позволило бы обойти законодательство, запрещающее распылять препараты в водоохраной зоне. Этого не было сделано.
В 2015 году бабочки перелетели к самшитникам Адыгеи и уничтожили 500-летний памятник природы «Массив самшита колхидского», а затем попали в Грузию и Абхазию.
На территории России в 2017 году осталось только четыре сохранившихся участка самшита: три находятся в Адыгее (4,5 га) и один в Краснодарском крае (1 га).
«Все, что мы можем сделать, пока не разработаны эффективные и безопасные меры борьбы с вредителем,— это обеспечить сохранение генного материала самшита колхидского. Который затем будет высажен в местах его обычного произрастания. Площадка под резерват будет выбрана в одном из высокогорных районов края, где огневка не выживает», — сказал «Коммерсанту» замглавы Минприроды Краснодарского края Дмитрий Медянцев.
Самшит колхидский — реликтовое растение, которое 1,8 млн лет пережило последний ледниковый период. В дикой природе леса-самшитники сохранились лишь на Кавказе — в России, Абхазии, Грузии, также растение встречается на горных участках черноморского побережья Турции.