Завезенные вместе с саженцами к Олимпиаде в Сочи бабочки уничтожили самшитовые леса на юге России

Реликтовые самшитовые леса погибли в Краснодарском крае и Адыгее из-за бабочки огневки, которую завезли с растениями, купленными в 2012 году к Олимпиаде в Сочи. Об этом пишет «Коммерсант».

Уничтожение самшитовых лесов началось при строительстве дороги на Красную поляну, тогда были вырублены более 23 га самшита колхидского. Позднее, в 2012 году, ущерб природе попытались компенсировать и высадили на территории олимпийской деревни в Сочи саженцы шарообразного самшита вечнозеленого из итальянского питомника. Тогда же сотрудник местного нацпарка при осмотре закупленных саженцев обнаружила гусениц самшитовой огневки.

«В 2006 году огневка попала в Германию из Китая и за несколько лет разлетелась по всей Европе. А ее гусеницы при этом уничтожали декоративный самшит, популярный в ландшафтном дизайне. Но на юге России, где сохранились естественные самшитники, ее никогда раньше не встречали», — отмечает издание.

Несмотря на это, саженцв все-таки высадили в природу, обработав инсектицидом.

Спустя год жители Сочи, Геленджика, Новороссийска, Краснодара и Грозного заметили, что в парках и скверах массово засыхает самшит. Кроме того, специалисты Рослесозащиты фиксировали погрызы и дехромацию листьев, места окукливания, а также самих личинок.

Летом 2014 года вымерли деревья Хостинской тисо-самшитовой рощи, однако на этом этапе, пишет «Коммерсант», огневку еще можно было остановить, обработав пестицидами.

«Но самшит растет преимущественно в ООПТ либо рядом с водой. И это оказалось ключевым фактором в его печальной судьбе. В данном случае природоохранное законодательство помешало сохранению природы. Нужно было принимать экстраординарные меры, а ведомства просто перекладывали ответственность друг на друга», — пояснил газете директор регионального отделения WWF России «Российский Кавказ» Валерий Шмунк.

Выходом из ситуации могло стать только введение в регионе режима ЧС, что позволило бы обойти законодательство, запрещающее распылять препараты в водоохраной зоне. Этого не было сделано.

В 2015 году бабочки перелетели к самшитникам Адыгеи и уничтожили 500-летний памятник природы «Массив самшита колхидского», а затем попали в Грузию и Абхазию.