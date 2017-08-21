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Во французском Марселе автомобиль врезался в две автобусные остановки

Общество

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Во французском городе Марсель автомобиль врезался в две автобусные остановки в разных частях города, в результате погиб как минимум один человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.

По данным французского издания ACTU140, при наезде автомобиля погибла 42-летняя женщина и еще один человек пострадал.

Как отмечает агентство, полиция задержала 35-летнего водителя машины. При этом о его мотивах пока ничего не известно.

Как сообщает телеканал BFMTV, задержанный после наезда на людей в Марселе был известен полиции, но не был объектом внимания разведки.

Правоохранители также рекомендовали жителям избегать появления в районе порта, где был задержан водитель.

Теги:
гибель, наезд, франция
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