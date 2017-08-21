В ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадали 11 россиян

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Турции пострадали 11 россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство России в Анталье.

Как пишет ТАСС, в аварии пострадал ребенок.

В автобусе находились не только граждане России, всего в больницу были доставлены 20 человек.

Ранее агентство Dogan сообщило, что перевозивший местных и иностранных туристов микроавтобус перевернулся при выезде из тоннеля на трассе Анталья - Кемер. Водитель не справился с управлением из-за дождя.