Лавров прокомментировал решение США приостановить выдачу неиммиграционных виз россиянам

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал решение США о приостановке выдачи неиммиграционных виз по всей России попыткой вызвать недовольство россиян властью. Об этом сообщает РИА Новости.

«Его авторы (решения — ред.) хотят вызвать недовольство россиян властью», — сказал глава российского МИД

Лавров отметил, что Россия примет решение об ответных действиях после подробного изучения этого шага. При этом он пообещал «не срывать зло на американцах».

Ранее в понедельник стало известно, что посольство США в России приостановит выдачу неиммиграционных виз по всей России с 23 августа. С 1 сентября выдача виз возобновится, но все собеседования будут проходить только в американском посольстве в Москве.

Такое решение было принято в связи с ограничением Россией численности сотрудников дипломатической миссии США.

Напомним, 28 июля МИД России объявил об ответных мерах на новые санкции США против России. В частности, было заявлено, что с 1 августа российская сторона приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.