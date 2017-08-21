Мосгорсуд отменил арест части имущества бывшего главы Марий Эл

Мосгорсуд отменил решение об аресте долей в капитале шести фирм, которые якобы контролировал обвиняемый в получении взятки в 235 млн рублей экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов. Об этом из зала суда сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, под арестом остались денежные средства Маркелова на сумму около 60 миллионов рублей.

В начале апреля президент России Владимир Путин отправил Леонида Маркелова в отставку.

Басманный суд арестовал Маркелова на 2 месяца. Позднее суд продлил содержание под стражей до 12 сентября.

Также Басманный суд арестовал имущество бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Как ранее рассказал адвокат Маркелова Сергей Севрук, речь идет о трех квартирах, одной в Москве и двух в Йошкар-Оле, а также двух квартирах, принадлежащих его мачехе.

Маркелова обвиняют в нарушении части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, Маркелов через доверенное лицо Наталию Кожанову получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей.

Следствие утверждает, что бывший губернатор обещал покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Сам Маркелов не признает свою вину.