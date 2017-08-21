Сбивший людей в Марселе водитель оказался прибывшим на лечение психбольным

Водитель фургона, сбившего людей на автобусных остановках в Марселе, страдает от серьезного психического расстройства и прибыл в город по рекомендации ассоциации по оказанию помощи больным, чтобы пройти курс лечения в специализированной клинике. Об этом пишет Le Provence.

По данным источников издания, речь идет о 35-летнем мужчине, прибывшем в Марсель из Гренобля. В публикации говорится, что водитель, протаранив первую автобусную остановку, позвонил лечащим врачам.

Французские СМИ также сообщали, что, по данным следователей, задержанный не имеет отношения к террористам. Как сообщал телеканал BFMTV, задержанный после наезда на людей в Марселе был известен полиции, но не был объектом внимания разведки.

Ранее в понедельник во французском городе Марсель автомобиль врезался в две автобусные остановки в разных частях города, в результате погиб как минимум один человек, еще один получил ранения.