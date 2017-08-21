Путин назначил нового посла России в США

Анатолий Антонов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент Владимир Путин назначил новым послом России в США заместителя главы МИД Анатолия Антонова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства также подписал указ, которым освободил действующего посла в США Сергея Кисляка от обязанностей.

В конце июня бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что Сергей Кисляк покинет свой пост. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова Макфола об отставке Кисляка «фантомными болями».

Сергей Кисляк работал послом России в США с 2008 года. В феврале из-за сокрытия контактов с российским послом ушел в отставку советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн. В контактах с Кисляком обвиняли и генпрокурора США Джеффа Сешнса.

В мае ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что международные комитеты Госдумы и Совета Федерации одобрили кандидатуру нового посла в Вашингтоне. Тогда же сообщалось, что им станет Анатолий Антонов.

С 2011 до 2016 года Антонов был замминистра обороны России. В военном министерстве он отвечал за проблематику международного военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в части подготовки международных соглашений. В связи с событиями на востоке Украины и вхождением Крыма в состав России, в 2015 году Антонов был внесен в санкционные списки Евросоюза и Канады.

В декабре 2016 года указом президента Анатолий Антонов был назначен заместителем министра иностранных дел.