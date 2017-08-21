У здания суда в Грозном прошел митинг против терроризма. Там должны были судить чеченцев из села Красная Турбина

У Старопромысловского суда города Грозного, где должно было состояться заседание по делу жителей поселка Красная Турбина Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, прошел митинг молодежи.

У здания суда собрались несколько десятков человек. Все присутствовавшие скандировали лозунги: «Нет защитникам террористов!».

Между тем заседание суда не состоялось. Следующее слушание по делу Тазбиева и Тарамова, которых обвиняют в приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании, запланировано на 23 августа.

Напомним, ранее «Новая газета» рассказала о том, как 162 жителя поселка Красная Турбина письменно обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой обеспечить законное рассмотрение уголовного дела в отношении двух молодых людей — Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которых обвиняют в желании уехать в Сирию. Как утверждается в письме, показания у молодых людей получали под пытками.

Вскоре после публикации инициаторов письма — родственников обвиняемых — вывезли в Старопромысловское РОВД и избили.

К вечеру 17 августа стало известно: подсудимые молодые люди полностью признали свою вину. В свою очередь, член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова заявила, что жители поселка Красная Турбина, написавшие генпрокурору России Юрию Чайке письмо о пытках, якобы «понятия не имели, под каким документом ставят подписи».