Путин уволил первого замминистра юстиции Герасимова

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого замминистра юстиции Сергея Герасимова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце 1990-х годов Сергей Герасимов работал в министерстве торговли России. С 2001 года занимал различные должности в администрации президента, в том числе заместителя начальника управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан.

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С июня 2011 года по октябрь 2014 года Герасимов занимал должность заместителя главы МВД России. 28 октября указом президента его назначили первым заместителем министра юстиции. В Минюсте Герасимов курировал Федеральные службы исполнения наказаний и судебных приставов, а также департаменты по делам НКО и кадрам ведомства.