Срок оформления виз в США для россиян может вырасти до полугода

Решение о прекращении выдачи США неиммиграционных виз в регионах России может увеличить срок оформления американских виз минимум до полугода. Об этом «Новой газете» рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По мнению Тюриной, сроки получения американской визы будут зависеть от того, как много людей из регионов будут готовы потратиться на билет в Москву. «Екатеринбург еще может полететь, а вот Владивосток, Приморье — вряд ли. С нашими ценами на перелет это будет стоить как еще одна поездка в США», — сказала Тюрина.

При этом, отметила пресс-секретарь РСТ, больше всего времени для получения визы уйдет на ожидание своей очереди. «Рассмотрение после собеседования происходит достаточно быстро», — уточнила Тюрина.

По ее словам, изменяться ли сроки оформления срочной визы пока непонятно. «Неизвестно, будет ли такая услуга существовать. В каких-то экстренных случаях будут оформляться срочные визы, но из-за своей стоимости это не очень распространенная услуга», — пояснила Тюрина.

Ранее посольство США в России объявило о приостановлении выдачи неиммиграционных виз по всей России с 23 августа. С 1 сентября выдача виз возобновится, но все собеседования будут проходить только в американском посольстве в Москве.

Такое решение, как объяснила американская сторона, было принято в связи с ограничением Россией численности сотрудников дипломатической миссии США.

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Напомним, 28 июля МИД России объявил об ответных мерах на новые санкции США против России. В частности, было заявлено, что с 1 августа российская сторона приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

Анастасия Тороп